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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 Milli Sporcu Finale Yükseldi

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 Milli Sporcu Finale Yükseldi

Spor Haberleri

Bulgaristan'da devam eden Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükselme başarısı gösterdi. Yunus Emre Gündoğdu, Kerem Şener, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız finale çıktı.

Bulgaristan'da devam eden Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 milli sporcu, finale yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Varna kentindeki organizasyonda, Yunus Emre Gündoğdu atlama masasında 13.850 ve paralel barda 13.800 puanla 7'nci, Kerem Şener barfikste 13.000 puanla 8'inci olarak finale yükseldi.

Kupada denge aleti elemelerinde ise milli sporculardan Sevgi Seda Kayışoğlu 12.633 puanla 4'üncü, Bengisu Yıldız 12.333 puanla 7'nci olarak finale çıktı.

Organizasyon, 28 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Bulgaristan Dünya Spor Haberler

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