Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi Spor Haberleri Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan ile Adem Asil finale yükseldi. Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan ile Adem Asil finale yükseldi. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Paris'te bugün başlayan organizasyonda Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel bar elemelerinde finale yükseldi. Ay-yıldızlı cimnastikçi Adem Asil ise halka aleti ve atlama masası elemelerinde finale çıkma başarısı gösterdi. Milliler, yarın finallerde mücadele edecek. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Ferhat Arıcan Dünya Spor Haberler

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