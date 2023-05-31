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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası İsrail'de başlıyor

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası İsrail'de başlıyor

Spor Haberleri

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın İsrail etabı yarın start alacak. Türkiye'yi milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan temsil edecek.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın İsrail etabı yarın start alacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 1-4 Haziran tarihlerinde Tel Aviv kentinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

İsrail Dünya Spor Haberler

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