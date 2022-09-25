Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Fransa'da tamamlandı Spor Haberleri Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Fransa'da sona erdi. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Fransa'da sona erdi. Organizasyon 24-25 Eylül tarihlerinde Paris'te düzenlendi. Milli cimnastikçi Adem Asil, 14.725 puanla atlama masasında, 14.800 puanla halka aletinde altın madalya elde etti. Bir diğer milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise kuplu beygirde 13.400 puan alarak sekizinci, paralel barda 13.450 puan alarak altıncı oldu. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Milli Cimnastikçi Fransa Dünya Spor Haberler

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