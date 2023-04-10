Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası heyecanı yarın Antalya'da başlıyor
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Artistik Cimnastik Büyükler Avrupa Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak.
Artistik Cimnastik Büyükler Avrupa Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 11-16 Nisan tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut; kadınlarda Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Ceren Biner, Derin Tanrıyaşükür ve Bilge Tarhan temsil edecek.
Şampiyonanın ilk gününde erkekler bireysel alet elemeleri ve takım finali yapılacak.
Kaynak: AA / Spor