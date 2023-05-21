Artistik buz pateninde 19 Mayıs Kupası düzenlendi

Artistik Buz Pateni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kupası, Ankara'da düzenlendi. 9 kategoride sporcular performanslarını sergiledi ve dereceye girenler belli oldu.