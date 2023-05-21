Artistik buz pateninde 19 Mayıs Kupası düzenlendi
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Artistik Buz Pateni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kupası, Ankara'da düzenlendi. 9 kategoride sporcular performanslarını sergiledi ve dereceye girenler belli oldu.
Artistik Buz Pateni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kupası, Ankara'da düzenlendi.
Ümitköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 9 kategoride sporcular, performanslarını sergiledi.
Kupada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle:
Basic novice kızlar: 1. Ezgi Özer, 2. Bella Aydın, 3. Zeynep Karabal
Basic novice erkekler: 1. Mehmet Uraz Ertaş, 2. Sarp Alisbah, 3. Rüzgar Bostancı
Intermediate novice kızlar: 1. Ada Demir, 2. Tuvana Çagla İğdi, 3. Esma Öktem
Intermediate novice erkekler: 1. Batuhan Dörtkol
Advanced novice kızlar: 1. Deniz Tarım, 2. Derya Taygan, 3. Fatma İnci İnanç
Advanced novice erkekler: 1. Aykut Eren Dinç, 2. Atilla Arda Şahinolanlar
Genç kadınlar: 1. Zeynep Naz Doğan, 2. Selin Akbulut, 3. Selin Uğural
Genç erkekler: 1. Furkan Emre İncel, 2. Efe Ergin Dinçer, 3. Mehmet Cenkay Karlıklı
Büyük erkekler: 1. Başar Oktar, 2. Alp Töre Ovalıoğlu