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Artistik buz pateninde 19 Mayıs Kupası düzenlendi

Artistik buz pateninde 19 Mayıs Kupası düzenlendi

Spor Haberleri

Artistik Buz Pateni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kupası, Ankara'da düzenlendi. 9 kategoride sporcular performanslarını sergiledi ve dereceye girenler belli oldu.

Artistik Buz Pateni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kupası, Ankara'da düzenlendi.

Ümitköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 9 kategoride sporcular, performanslarını sergiledi.

Kupada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle:

Basic novice kızlar: 1. Ezgi Özer, 2. Bella Aydın, 3. Zeynep Karabal

Basic novice erkekler: 1. Mehmet Uraz Ertaş, 2. Sarp Alisbah, 3. Rüzgar Bostancı

Intermediate novice kızlar: 1. Ada Demir, 2. Tuvana Çagla İğdi, 3. Esma Öktem

Intermediate novice erkekler: 1. Batuhan Dörtkol

Advanced novice kızlar: 1. Deniz Tarım, 2. Derya Taygan, 3. Fatma İnci İnanç

Advanced novice erkekler: 1. Aykut Eren Dinç, 2. Atilla Arda Şahinolanlar

Genç kadınlar: 1. Zeynep Naz Doğan, 2. Selin Akbulut, 3. Selin Uğural

Genç erkekler: 1. Furkan Emre İncel, 2. Efe Ergin Dinçer, 3. Mehmet Cenkay Karlıklı

Büyük erkekler: 1. Başar Oktar, 2. Alp Töre Ovalıoğlu

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Kaynak: AA / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Gençlik Ankara Spor Haberler

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