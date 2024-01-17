Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası İzmir'de düzenlenecek
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Artistik Buz Pateni Ephesus Kupası'na 307 sporcu katılacak. Buz dansı yarışlarında ise 14 ülkeden 21 çift madalya mücadelesi verecek.
Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, İzmir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-28 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Artistik Buz Pateni Ephesus Kupası'na farklı ülkelerden toplam 307 sporcu katılacak.
Bu arada organizasyonda buz dansı yarışlarında 14 ülkeden 21 çift, madalya mücadelesi verecek.