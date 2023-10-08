Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Ankara'da gerçekleştirildi. Şampiyonada büyükler ve gençler kategorisinde birinciler belirlendi. Kadınlarda Ceren Karaş, erkeklerde ise Burak Demirboğa birinci oldu. Genç kadınlarda Selin Akbulut, erkeklerde ise Ali Efe Güneş birinci sırayı elde etti.

Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan alınan bilgiye göre, üç gün süren şampiyonada gençler ve büyükler kategorisinde birinciler belli oldu.

Büyükler kategorisinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sadece üçer sporcu katılım gösterdi. Kadınlarda Ceren Karaş, erkeklerde ise Burak Demirboğa birinci olmayı başardı.

Genç kadınlarda Selin Akbulut, erkeklerde ise Ali Efe Güneş birinci sırayı elde etti.