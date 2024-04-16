Artistik Buz Pateni 23 Nisan Kupası İzmir'de Yapılacak

Artistik Buz Pateni 23 Nisan Kupası, 17-21 Nisan tarihlerinde İzmir'de yapılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda düzenlenecek organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli illerinden 37 kulüp katılacak.

23 Nisan Kupası'nda 6 kategoride toplam 266 sporcu yarışacak.

Kupanın resmi antrenmanları yarın saat 12.00'de başlayacak. Yarışmalar ise 18-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.