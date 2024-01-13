Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması İzmir'de Başladı
İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması, ilk gün müsabakalarıyla başladı. İzmir, Ankara ve Samsun'dan 22 kulüpten 117 sporcu yarışmaya katılıyor. Yarışma, yarınki mücadelelerle tamamlanacak.
Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması, ilk gün müsabakaları ile İzmir'de başladı.
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona İzmir, Ankara ve Samsun'dan 22 kulüpten 117 sporcu katılıyor.
Yarışma, yarınki mücadelelerle tamamlanacak.