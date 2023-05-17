Artistik Buz Pateni 19 Mayıs Kupası Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kupası, Ankara'da gerçekleştirilecek. 17 kulüp ve 1 ferdi bölgeden olmak üzere 77 sporcu kayıt yaptırdı.