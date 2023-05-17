Artistik Buz Pateni 19 Mayıs Kupası Ankara'da düzenlenecek
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kupası, Ankara'da gerçekleştirilecek. 17 kulüp ve 1 ferdi bölgeden olmak üzere 77 sporcu kayıt yaptırdı.
Artistik Buz Pateni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kupası, Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 19-21 Mayıs tarihlerinde Ümitköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
Organizasyona 17 kulüp ve 1 ferdi bölgeden olmak üzere 77 sporcu kayıt yaptırdı.
Kaynak: AA / Spor