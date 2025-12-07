Haberler

Tekirdağ'da Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması sona erdi

Tekirdağ'da Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da gerçekleştirilen Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması'na 19 kulüpten 183 sporcu katıldı. Yarışmalar, 5 farklı kategoride gerçekleştirildi ve dereceye giren sporcular tebrik edildi.

Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması müsabakaları Tekirdağ'da sona erdi.

Süleymanpaşa Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan 19 kulüpten 183 sporcu katıldı. Üç gün süren yarışlar, 5 farklı kategoride yapıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Dilek Kocaman, sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirterek dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Yarışmada dereceye girenler sporcular şöyle: :

Chicks-1 Erkekler kategorisinde

1. Oytun Şimşek

2. Kerem Örkmez

Chicks-1 Kadınlar kategorisinde

1. Zeynep Yağmur Yılmaz

2. Gülce Beren Yılmaz

3. Ala Victoria Aksulu

Chicks-2 Erkekler kategorisinde

1. Emir Özdemir

2. Alp Gedikli

Chicks-2 Kadınlar kategorisinde

1. Alize Karadeniz

2. Meryem Mina Koyutürk

3. Pelin İpekçiler

Cubs-1 Erkekler kategorisinde

1. Tuna Ertürk

2. Kuzey Sarvan

3. Ali Kocaman

Cubs-1 Kadınlar kategorisinde

1. Aylin Leyla Osma

2. Lara Konyar

3. Yasemin Karadağ

Cubs-2 Kadınlar kategorisinde

1. Sevval Sarım

2. Alya Beyaz

3. Elif İpek Özyıldırım

Cubs-2 Erkekler kategorisinde

1. Çınar Asaf Özyılmaz

2. Yusuf Aden Seylig

3. Aras Sancar

Pre - Novıce Erkekler kategorisi

1. Aleksandr Vesly

2. Alparslan Kerem Kuş

3. Deniz Kavak

Pre - Novıce Kadınlar kategorisi

1. Ela Valeria Aksulu

2. İlayda Özcan

3. Melis Aşkın

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.