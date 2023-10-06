- Artistik bisikletin süperstarı Viola Brand, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na geliyor

İSTANBUL - 'Bir Bisiklet Yarışından Fazlası' sloganıyla bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, Türkiye'nin tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadele gibi pek konuya vurgu yapan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya şampiyonu artistik bisikletçi Viola Brand'i ağırlayacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 12 Eylül'de düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım Toplantısı'nda artistik bisiklet şovuyla renk katan, bisikletin üzerindeki akrobatik hareketleri ile izleyicileri büyülen artistik bisiklet dünya şampiyonu Alman bisikletçi Viola Brand, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na gelecek.

Dünya Bisiklet Birliği'nin Artistik Bisiklet kategorisinde dünya rekorları kıran, dünya şampiyonluğu unvanı ile bisiklet üzerindeki koreografilerini NBA maçlarında sergileyen 'Süperstar' Viola Brand, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5 etabında yarışın final mücadelesini izlemeyi bekleyen bisiklet severleri artistik bisiklet şovuyla büyüleyecek.

Viola Brand; Antalya, Marmaris, Yalıkavak, Karşıyaka, İstanbul'da nefesleri kesecek

Bisiklete olan aşkını artistik bisiklet sporu ile taçlandıran Viola Brand, 8 Ekim'de Alanya-Antalya, 11 Ekim'de Fethiye-Marmaris, 12 Ekim'de Marmaris-Yalıkavak, 14 Ekim'de Selçuk-İzmir Karşıyaka ve 15 Ekim'de İstanbul-İstanbul etaplarında 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu finish alanlarında şovunu yapacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Alanya'dan İstanbul'a 8-15 Ekim tarihleri arasında 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca üst düzey mücadele, rekabet ve taktik dolu yarışları ile nefesleri keserken start ve finish alanlarındaki renkli atmosferi ile sporseverleri buluşturacak.