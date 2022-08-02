Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş Kulübü, West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı. Beşiktaş Kulübü, West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi. Masuaku'nun sözleşme detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, oyuncunun Beşiktaş formasıyla sosyal medya hesabından görüntüsü yayımlandı. Spor AA / Süha Gür West Ham United Beşiktaş Spor Haberler

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