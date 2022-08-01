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Arthur Masuaku, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Arthur Masuaku, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arthur Masuaku, bu gece İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arthur Masuaku, bu gece İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüp, İngiltere'nin West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcunun, bu gece yarısı İstanbul Havalimanı'na ineceğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon West Ham United ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, sol bek pozisyonunda görev alıyor.

AA / Süha Gür - Spor

İstanbul Havalimanı West Ham United Beşiktaş İstanbul Spor Haberler

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