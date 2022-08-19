Artem Dzyuba: "Yeni meydan okumaya hazırım" Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni golcüsü Artem Dzyuba, "Yeni meydan okumaya hazırım" dedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni golcüsü Artem Dzyuba, "Yeni meydan okumaya hazırım" dedi. Mavi-lacivertli ekip, Rus golcü Artem Dzyuba ile 1+1 yıllığına sözleşme imzaladı. Dzyuba, sosyal medya hesabından Adana Demirspor forması giyerek yaptığı paylaşımda, "Sonunda gerçekleşti. Adana'ya katıldığım için Mutluyum. Yeni meydan okumaya hazırım" ifadelerine yer verdi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Adana Spor Haberler

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