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Arşiv - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde yapılacak

Spor Haberleri

- Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde yapılacak Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nde düzenlenecek.

- Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde yapılacak

KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nde düzenlenecek.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 26-29 Mayıs tarihlerinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2'nin Kırklareli'nde düzenleneceği ifade edildi.

Şampiyonaya Türkiye, Norveç, Finlandiya, Malta, Hollanda, Slovenya, Lüksemburg ve İsviçre'den ekiplerin katılacağı aktarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Spor

Çocuk İzleme Merkezi Kırklareli Spor Haberler

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