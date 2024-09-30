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Arseniy Batagov: Trabzonspor'a Yardımcı Olmak İçin Elimden Geleni Yapacağım

Arseniy Batagov: Trabzonspor'a Yardımcı Olmak İçin Elimden Geleni Yapacağım
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Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, dergiye verdiği röportajda, Trabzonspor'a transfer olmasında en büyük etkenin kulübün hedefleri olduğunu belirtti. Savaş koşullarının zorluklarından bahsederek, futbol oynamanın getirdiği sıkıntılara da değindi. Taraftarın desteklerinden dolayı teşekkür eden Batagov, önemli başarılar elde etmek için çalışacağını ifade etti.

Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, takıma yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Arseniy Batagov, Trabzonspor dergisinin 221. sayısına verdiği röportajda, kendisine olimpiyat oyunlarındayken bazı teklifler geldiğine belirterek, "Onları inceliyordum. Ama en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiğini duyunca çok mutlu olmuş, heyecanlanmıştım. Çünkü Trabzonspor'un büyük hedefleri vardı ve en önemlisi, kariyerime büyük bir kulüpte devam edeceğimi düşündüğüm için mutlu olmuştum. Bu nedenle kolay karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Alarmlarla yaşamak her anlamda zor"

Savaş nedeniyle ülkesinde yaşananların çok zor olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, sözlerini şöyle devam etti:

"O şartlarda yaşamak zor, futbol oynamak da tabii ki. Çünkü maç sırasında alarmlar çalınca soyunma odasına gidip alarmların durmasını, tehlikenin bitmesini bekliyorsunuz. Alarmlarla yaşamak her anlamda zor. Ayrıca şöyle de değerlendirebiliriz bu durumu, belki de savaştan dolayı ülkemize yabancı oyuncular gelmemeye başladı ve bunun sonucunda genç oyuncular daha fazla şans buldu. Ben de böyle şans bulup bunu değerlendirdim."

"Topla iyi oynuyorum"

Batagov, kendisinde pozitif birçok şey den bahsedebileceğini aktararak, "Topla iyi oynadığım mesela. Ukrayna'da topla iyi olan, ileriye pas verebilen, buna hakim olan fazla oyuncu yok. Olumsuz olarak da belki bazen savunma açısından hata yaptığımı söyleyebilirdim ama şimdi o eksik yanımı geliştirme ve telafi etme şansı bulacağım" şeklinde konuştu.

"Sıkıntılı dönemler geçirdim ama asla vazgeçmeyi düşünmedim"

Kariyeri boyunca çok zorluk yaşadığını sözlerine ekleyen Ukraynalı futbolcu, "Sıkıntılı dönemler geçirdim ama asla vazgeçmeyi düşünmedim. Oynamaya başladığımdan beri gelişerek devam ediyorum. Her günüm, bir öncekinden daha iyi olmak zorunda. Bu bilinçle çalışıyorum" diye konuştu.

Trabzonspor taraftarının kendisine sürekli destek verdiğinden de söz eden Batagov, "Öncelikle geldiğim günden itibaren devam eden destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübe yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım, önemli başarılar elde etmek için çalışacağım. Belki yeniden şampiyon oluruz ama bunu taraftarlarımızla başarabiliriz. Hep yanımızda olsunlar" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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