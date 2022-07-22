Arsenal, Ukraynalı futbolcu Zinchenko'yu transfer etti İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko'yu renklerine bağladı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko'yu renklerine bağladı. Londra ekibinden yapılan açıklamada, Manchester City'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi. 2016 yılında transfer olduğu Manchester City ile 128 maça çıkan Zinchenko, iki gol attı. Ukraynalı futbolcu, Manchester ekibiyle dördü Premier Lig olmak üzere 10 kupa sevinci yaşadı. AA / Yunus Kaymaz - Spor Manchester Arsenal FC Spor Haberler

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