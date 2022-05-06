Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Haberler

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Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini yeniledi.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini yeniledi.

Arsenal Kulübü, Aralık 2019'da takımın başına geçen 40 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Arteta ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma imzalandığını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de sezonun bitimine 4 maç kala 63 puanla 4. sırada yer alıyor.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İngiltere Premier Lig, Mikel Arteta, Premier Lig, Arsenal FC, Spor, Haberler

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