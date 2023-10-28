Arsenal Sheffield United'ı 5-0 Yendi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Sheffield United'ı 5-0 yendi. Eddie Nketiah'ın hat-trick yaptığı maçta Arsenal farklı galip geldi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Sheffield United'ı 5-0 yendi.

Eddie Nketiah'ın 28, 50 ve 58. dakikalardaki golleriyle "hat trick" yaptığı Londra ekibinde, farkı 88. dakikada Fabio Vieira (penaltı) ile 90+6. dakikada Takehiro Tomiyasu getirdi.

Arsenal bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, son sıradaki Sheffield United 1 puanda kaldı.