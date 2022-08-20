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Arsenal, Premier Lig'deki üçüncü maçını da kazandı

Arsenal, Premier Lig'deki üçüncü maçını da kazandı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

İlk iki maçını kazanan Arsenal, Bournemouth ile deplasmanda yaptığı maçın 5 ve 11. dakikalarında Martin Odegaard'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Londra ekibi, William Saliba'nın 54. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Puanını 9'a çıkaran Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Martin Odegaard Bournemouth Arsenal FC Spor Haberler

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