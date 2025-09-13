Haberler

Arsenal, Nottingham Forest'ı 3-0 Yenerek Liderliğe Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti. Golleri Martin Zubimendi ve Viktor Gyökeres attı. Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou, ilk maçında yenilgiyle tanıştı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 32 ve 79. dakikalarda Martin Zubimendi ile 46. dakikada Viktor Gyökeres, attı.

Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğüne hafta içinde getirilen Ange Postecoglou, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Arsenal, 9 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken konuk ekip, 4 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Galatasaray taraftarı Barış Alper'i affetti

Küslüğün bittiği an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.