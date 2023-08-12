Arsenal, Nottingham Forest'ı 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı
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İngiltere Premier Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Arsenal, Nottingham Forest'ı 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Karşılaşma, turnike sorunu nedeniyle yarım saat geç başladı. Arsenal, Nketiah ve Saka'nın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Nottingham Forest'ın tek golünü Awoniyi kaydetti.
İngiltere Premier Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Arsenal, Nottingham Forest'ı 2-1 yendi.
Geçen sezonun 2'ncisi Arsenal, Nottingham Forest'ı konuk etti. Karşılaşma, stat girişindeki turnikelerde yaşanan sorun yüzünden yarım saat geç başladı.
Londra ekibi, Nketiah'ın 26 ve Saka'nın 32. dakikadaki golleriyle hanesine 3 puanı yazdırdı.
Nottingham Forest'ın golünü ise 82. dakikada Awoniyi kaydetti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor