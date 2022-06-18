Arsenal, Nketiah'ın sözleşmesini uzattı İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, forvet oyuncusu Eddie Nketiah'ın sözleşmesini yeniledi. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, forvet oyuncusu Eddie Nketiah'ın sözleşmesini yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre altyapısından yetiştiği Arsenal'ın A takımıyla 92 maça çıkan ve 23 gol atan 23 yaşındaki santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandı. Kaydettiği 16 golle İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu unvanını elinde tutan Nketiah, geçen sezon ligin son 8 karşılaşmasında 5 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Arsenal FC England Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Arsenal, Nketiah'ın sözleşmesini uzattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.