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Arsenal, Nketiah'ın sözleşmesini uzattı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Arsenal, Nketiah'ın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, forvet oyuncusu Eddie Nketiah'ın sözleşmesini yeniledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, forvet oyuncusu Eddie Nketiah'ın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre altyapısından yetiştiği Arsenal'ın A takımıyla 92 maça çıkan ve 23 gol atan 23 yaşındaki santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Kaydettiği 16 golle İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu unvanını elinde tutan Nketiah, geçen sezon ligin son 8 karşılaşmasında 5 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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