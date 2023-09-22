Arsenal, Martin Odegaard ile sözleşme uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Norveçli orta saha futbolcusu Martin Odegaard ile sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı. Odegaard, kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.