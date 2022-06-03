Arsenal, Lacazette'in sözleşmesini yenilemeyecek - Haberler

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Arsenal, Lacazette'in sözleşmesini yenilemeyecek

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Arsenal, Lacazette'in sözleşmesini yenilemeyecek

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransız golcü futbolcu Alexandre Lacazette ile yollarını ayırma kararı aldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransız golcü futbolcu Alexandre Lacazette ile yollarını ayırma kararı aldı.

Arsenal Kulübü, sözleşmesi ay sonunda bitecek 31 yaşındaki Lacazette'in takımdan ayrılacağını duyurdu.

Lacazette, 2017'de altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'dan Arsenal'a transfer olmuştu.

Birer kez İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'da 206 maça çıkan Lacazette, 71 gol kaydetti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Alexandre Lacazette Arsenal FC England Spor Haberler

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