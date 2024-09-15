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Arsenal, Kuzey Londra Derbisinde Tottenham'ı 1-0 Geçti

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Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek 3. galibiyetini elde etti ve puanını 10'a çıkardı.

Arsenal, Premier Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 4. haftasında Kuzey Londra derbisinde Tottenham evinde Arsenal ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, konuk ekip 64. dakikada Gabriel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Arsenal sahadan 1-0 galip geldi.

Bu sonucun ardından 3. galibiyetini elde eden Arsenal puanını 10'a çıkardı ve ikinci sırada bulunuyor. Ligdeki 2. yenilgisini alan Tottenham ise 4 puanla 13. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Arsenal, Manchester City'e konuk olacak, Tottenham ise Brentford'u ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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