Arsenal, Kepa Arrizabalaga'yı Kadrosuna Kattı

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Premier Lig takımı Arsenal, kaleci Kepa Arrizabalaga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kepa, Arsenal'e transfer olmaktan mutlu olduğunu belirtti ve kazanma arzularını vurguladı.

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) takımı Arsenal, kaleci Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kuzey Londra ekibinden yapılan açıklamada, Kepa'nın 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan İspanyol kaleci, Arsenal'de olmaktan çok mutlu olduğunu aktararak, "Bu kulüpte gösterilen hırs, Mikel Arteta ve Inaki Cana ile konuştuğumda, bana kazanma arzularını ne kadar gösterdiklerini gördüm. Kazanmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum ve umarım hep birlikte bunu başarabiliriz," ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Athletic Bilbao'dan 2018 yazında Chelsea'ye transfer olan Kepa, 80 milyon avroyla bonservis bedeli en yüksek kaleci olarak kayıtlara geçti.

Kepa, Chelsea formasıyla birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

30 yaşındaki kaleci, Real Madrid ile ise birer UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası ve La Liga şampiyonluğu kazandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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