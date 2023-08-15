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Arsenal, İspanyol kaleci David Raya'yı kiraladı

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brentford'dan İspanyol kaleci David Raya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Raya, bir sezon boyunca Arsenal forması giyecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brentford'dan İspanyol kaleci David Raya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Arsenal Kulübü, 27 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine Blackburn Rovers'ta başlayan Raya, 2019'da Brentford'a transfer oldu.

İspanya Milli Takımı'nda 2 kez görev yapan Raya, Brentford'un kalesini 161 maçta korudu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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