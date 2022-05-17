Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi umudu azaldı - Haberler

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Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi umudu azaldı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi umudu azaldı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.

İlk 4'e girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Arsenal, haftaya 14. sırada başlayan Newcastle United'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, White'ın (kendi kalesine) 55 ve Guimaraes'in 85. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.

Newcastle United, puanını 46'ya yükseltti. 66 puanda kalan Arsenal ise son maçlar öncesi Tottenham'ın 2 puan arkasında 5. sırada yer aldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

İngiltere Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Arsenal FC, Spor, Haberler

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