Arsenal, Elneny'nin sözleşmesini uzattı - Haberler

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Arsenal, Elneny'nin sözleşmesini uzattı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Arsenal, Elneny'nin sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, kulübüyle olan sözleşmeyi yeniledi.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, kulübüyle olan sözleşmeyi yeniledi.

İngiliz kulübü, 29 yaşındaki Elneny'nin sezon sonunda biten sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Arsenal Kulübü oyuncunun yeni sözleşmesinin süresi hakkında bilgi vermezken, İngiltere medyası Elneny'nin kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı yönünde haberlere yer verdi.

Basel'den 2016'da Arsenal'a transfer olan Elneny, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a kiralanmıştı. Arsenal formasıyla 147 karşılaşmaya çıkan Mısırlı futbolcu, 5 gol kaydetti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Arsenal FC, England, Spor, Haberler

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