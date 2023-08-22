Arsenal, Crystal Palace'ı deplasmanda mağlup etti

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. Arsenal, Martin Odegaard'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Arsenal'de Takehiro Tomiyasu, 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Arsenal 6 puanla sezona iyi bir başlangıç yaparken, Crystal Palace'ın ise 3 puanı bulunuyor.