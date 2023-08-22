Arsenal, Crystal Palace'ı deplasmanda mağlup etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. Arsenal, Martin Odegaard'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Arsenal'de Takehiro Tomiyasu, 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Arsenal 6 puanla sezona iyi bir başlangıç yaparken, Crystal Palace'ın ise 3 puanı bulunuyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.
Maçın 53. dakikasında Arsenal, Martin Odegaard'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Arsenal'de Takehiro Tomiyasu, 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Sezona ilk 2 maçta 2 galibiyetle başlayan Arsenal'in 6 puanı, Crystal Palace'ın ise 3 puanı bulunuyor.