İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, Chelsea'yi mağlup etti
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal, Chelsea'yi deplasmanda 3-2 yenerek avantaj sağladı. Arsenal'ın gollerini Ben White, Viktor Gyökeres ve Martin Zubimendi kaydetti. Chelsea'nin gollerini ise Alejandro Garnacho attı. Rövanş maçı 3 Şubat'ta Emirates Stadı'nda oynanacak.
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 3-2 yendi.
Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede Arsenal, Ben White'ın 7, Viktor Gyökeres'in 49 ve Martin Zubimendi'nin 71. dakikada kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı.
Chelsea'nin golleri ise 57 ve 83. dakikalarda Alejandro Garnacho'dan geldi.
İki takım arasındaki yarı final rövanş maçı, 3 Şubat'ta Emirates Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor