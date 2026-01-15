Haberler

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, Chelsea'yi mağlup etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal, Chelsea'yi deplasmanda 3-2 yenerek avantaj sağladı. Arsenal'ın gollerini Ben White, Viktor Gyökeres ve Martin Zubimendi kaydetti. Chelsea'nin gollerini ise Alejandro Garnacho attı. Rövanş maçı 3 Şubat'ta Emirates Stadı'nda oynanacak.

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 3-2 yendi.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede Arsenal, Ben White'ın 7, Viktor Gyökeres'in 49 ve Martin Zubimendi'nin 71. dakikada kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı.

Chelsea'nin golleri ise 57 ve 83. dakikalarda Alejandro Garnacho'dan geldi.

İki takım arasındaki yarı final rövanş maçı, 3 Şubat'ta Emirates Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız

DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Oktay Saral 'Fırsatçılık' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi

Vatandaş isyanda! Erdoğan'ın danışmanını haklı çıkartan paylaşımlar