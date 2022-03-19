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Arsenal, Aston Villa deplasmanında tek golle kazandı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Arsenal, Aston Villa deplasmanında tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 yendi.

Premier Lig'in 30. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Arsenal, 30. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle galip geldi.

Saka, Arsenal'ın Premier Lig tarihindeki 2000. golünü kaydetti. Arsenal, Manchester United (2 bin 176) ve Liverpool'dan (2 bin 2) sonra bu sayıya ulaşan üçüncü takım oldu.

Son 7 haftada 6. galibiyetini alan Arsenal, 54 puanla 4. sırada yer aldı. Aston Villa ise 36 puanla 9. sırada kaldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Arsenal FC, Spor, Haberler

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