Arsenal, 18 Yaşındaki Myles Lewis-Skelly'nin Sözleşmesini Uzattı
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, 18 yaşındaki sol bek Myles Lewis-Skelly ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Genç futbolcu, geçen sezon A takımda 42 resmi maçta görev aldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da 18 yaşındaki İngiliz sol bek Myles Lewis-Skelly'nin sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Arsenal'da alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra geçen sezon A takım kadrosuna alınan İngiliz futbolcu, 23'ü Premier Lig ve 10'u UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 42 resmi maçta görev yaptı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor