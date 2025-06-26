Arsenal, 18 Yaşındaki Myles Lewis-Skelly'nin Sözleşmesini Uzattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, 18 yaşındaki sol bek Myles Lewis-Skelly ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Genç futbolcu, geçen sezon A takımda 42 resmi maçta görev aldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da 18 yaşındaki İngiliz sol bek Myles Lewis-Skelly'nin sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Arsenal'da alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra geçen sezon A takım kadrosuna alınan İngiliz futbolcu, 23'ü Premier Lig ve 10'u UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 42 resmi maçta görev yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımdan ayrılıyor mu! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı

Gidecek mi kalacak mı? Mert Hakan hakkındaki son karar verildi
5 kişinin öldüğü bilirkişilerin kazasından son fotoğraf

5 kişinin öldüğü faciadan son fotoğraf
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
Bunu da gördük! Uyuşturucu operasyonunda aranan hakem sahada kelepçelendi

Maç yönettiği sırada kelepçelendi, işte nedeni
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu

Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.