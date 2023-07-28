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Aroma sponsorluğunda Manisa'da düzenlenecek LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası başlıyor

Spor Haberleri

Aroma'nın sponsorluğunda düzenlenecek LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, Manisa'da başlıyor. Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkenin katılacağı organizasyon, 5 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenecek LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, yarınki müsabakalarla başlayacak.

Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Yunanistan, Hollanda, Fransa, İsrail, Slovakya, Malta, Romanya, İsviçre, Sırbistan, Ukrayna, Büyük Britanya ve İrlanda'nın katılacağı organizasyon, 5 Ağustos Pazar gününe kadar Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

D Grubu'nda Sırbistan, Ukrayna, Büyük Britanya ve İrlanda ile mücadele edecek Türkiye, yarın saat 11.30'da İsrail'le, saat 21.00'de de Büyük Britanya ile karşılaşacak.

LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası da 8-14 Ağustos'ta yine Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Büyük Britanya Türkiye İsrail Manisa Spor Haberler

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