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Aroma sponsorluğunda LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası başlıyor

Spor Haberleri

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenecek LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası, yarınki müsabakalarla başlayacak. Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Karadağ, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Sırbistan, Fransa, Polonya, Romanya, Gürcistan, Almanya, Malta ve Ukrayna'nın katılacağı organizasyon, 14 Ağustos Pazartesi gününe kadar Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. C Grubu'nda Fransa, Polonya ve Romanya ile mücadele edecek Türkiye, yarın saat 21.00'da Romanya ile karşılaşacak.

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenecek LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası, yarınki müsabakalarla başlayacak.

Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Karadağ, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Sırbistan, Fransa, Polonya, Romanya, Gürcistan, Almanya, Malta ve Ukrayna'nın katılacağı organizasyon, 14 Ağustos Pazartesi gününe kadar Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

C Grubu'nda Fransa, Polonya ve Romanya ile mücadele edecek Türkiye, yarın saat 21.00'da Romanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

Türkiye Romanya Polonya Fransa Spor Haberler

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