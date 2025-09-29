Arne Slot: Galatasaray kazanmayı bilen bir takım

LİVERPOOL Teknik Direktörü Arne Slot, " Galatasaray 'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçı da izledim. Biraz şansızlardı. Kaçırdıkları gol şansları oldu. O maç bir daha oynansa Galatasaray beş gol yemezdi. Süper Lig'de sadece iki gol yediler. Galatasaray kazanmayı bilen bir takım. Maçı ve şampiyonluğu nasıl kazanacaklarını biliyorlar" dedi.

İngiliz ekibi Liverpool yarın saat 22.00'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta maçında Galatasaray'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve futbolculardan Hugo Ekitike değerlendirmelerde bulundu. Her zaman en iyi futbollarını sergilemeleri gerektiğini söyleyen Arne Slot, "Eğer kupalar kazanmak istiyorsanız, her maçta elinizden geleni sahaya yansıtmalısınız. Her zaman en iyi futbolunuzu oynamalısınız" ifadelerini kullandı.

'BİZ, HER ZAMAN İYİ OYUNCULARI KADROYA KATTIK'

İyi oyuncular kadroya kattıklarını dile getiren Slot, "Önemli forvet oyuncularımız var. Diogo Jota'nın vefatıyla inanılmaz kötü bir trajedi yaşadık. Darwin Nunez'in yerine bir oyuncu almayı düşünüyorduk. Bu trajediden dolayı takıma iki forvet aldık. Biz, her zaman iyi oyuncuları kadroya kattık" sözlerini sarf etti.

'TOPA SAHİP OLMAK İLK AMACIMIZ DEĞİL'

Oyun sistemlerinden bahseden Arne Slot, "Topa sahip olmak ilk amacımız değil. Liverpool, benden önce de topa sahip oluyordu. Bazen de rakip takımlar da savunmaya odaklanıp buna izin veriyorlar. Tüm takımlar artık fit, dikine oynamak modern futbolda gittikçe zorlaşıyor. İleri dörtlümüz, geriye kapanan takımların kilidini açmak için çok çalışıyor" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY, KAZANMAYI BİLEN BİR TAKIM'

Galatasaray'ın kazanmayı bilen bir takım olduğunu ve şu an yardımcısı olan daha önce de Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Giovanni van Bronckhorst ile maçı konuştuklarını aktaran Slot, "Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu biliyor. Hatta Galatasaray'ı da benden daha iyi biliyor. Galatasaray'a karşı kupa kazanmıştı. Yardımcı antrenörlerimden her zaman destek alıyorum. Ayrıca Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçı da izledim. Biraz şansızlardı. Kaçırdıkları gol şansları oldu. O maç bir daha oynansa Galatasaray beş gol yemezdi. Süper Lig'de sadece iki gol yediler. Galatasaray, kazanmayı bilen bir takım. Maçı ve şampiyonluğu nasıl kazanacaklarını biliyorlar" dedi.

47 yaşındaki teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Duran toplardan sadece 4 gol yedik. Yediğimiz golleri analiz ediyorum. Yediğimiz gollere baktığımda beklerimizin direkt hatası yok. Az gol yememizin sebeplerinden bir tanesi 11 oyuncunun da takım savunması için çalışması. Duran toplar ise biraz farklı. Geçtiğimiz sezon duran toplarda çok daha iyiydik. Bu konuda çalışmalıyız. Bazı duran toplarda şansızdık. 5-6 maç iyi gösterge olmaz ama yine de buna çalışmalıyız."

'SÜPER LİG'DE 7'DE 7 YAPTILAR'

Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu belirten Arne Slot, "Geçtiğimiz maçta Crystal Palace, topa çok fazla sahip olmadı. Bizim açımızdan maç iyi gidiyordu. Sonrasında Crystal Palace'a çok fırsat tanıdık. Bunun sonucu da bizim için kötü oldu. Topu kaybetmememiz gereken zamanlarda topu kaybettik. Crystal Palace, Galatasaray'dan farklı bir takım. Onları yenmek zor. Süper Lig'de 7'de 7 yaptılar. Zihinsel olarak çok güçlüler. Galatasaray, bizim için zor bir rakip. Duran toplar oyunun bir parçası Brentford-Manchester United maçında çok fazla taç ve korner vardı. Ligimizde bunu gittikçe görüyoruz. Galatasaray, duran toplarda başarılı. Ben futbolcuyken sadece akan oyundan konuşurduk. Şimdi ise bu durum farklı. Özellikle duran toplara çalışıyoruz. Bu durum da duran topların önemini gösteriyor" sözlerini sarf etti.

HUGO EKITIKE: ADAPTASYON SÜRECİM GÜZEL GEÇTİ

Takıma adaptasyon sürecinin güzel geçtiğini vurgulayan Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, "Şu ana kadar takıma iyi alıştım. Adaptasyon sürecim güzel geçti. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip bana çok destek oldu. Futbolda da sürekli ileriye gitmek lazım" dedi.

'MAÇTA KİMİN OYNAYACAĞINI HOCA KARAR VERECEK'

Çok iyi oyunculara sahip olduklarının altını çizen Ekitike, "Isak'ın gelmesi bence iyi bir şey. Böyle büyük bir kulüpte sadece bir forvetin olması doğru olmazdı. Onun takımda olması iyi. Benim de hala öğrenecek çok şeyim var. Maçta kimin oynayacağını hoca karar verecek. Çok iyi oyunculara sahibiz. Çift forvet veya tek forvet de oynayabiliriz. Ben, ikisine de uyum sağlayabilirim" ifadelerini kullandı.

'HOCA, BANA OYUN İÇİNDE ÖZGÜRLÜK TANIYOR'

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kendisine net bir talimat vermediğini ve özgürlük tanıdığını belirten Ekitike, "Hoca, bana nerede duracağıma veya nasıl oynayacağıma dair net bir talimat vermedi. Takım arkadaşlarımla nasıl bağlantı kuracağımı ben belirliyorum. Hoca, bana oyun içinde özgürlük tanıyor" şeklinde konuştu.

'BENİM İÇİN EN İYİ TERCİH ZATEN LİVERPOOL'DU'

Kendisi için en iyi tercihin Liverpool olduğunu dile getiren 23 yaşındaki futbolcu, "Benim için en iyi tercih zaten Liverpool'du. Liverpool, son İngiltere Premier Lig şampiyonu. Çok iyi bir ekipler ve tarihi anlamda da çok güçlüler. Liverpool, benim için de iyi bir tercih oldu" ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLA ŞUT ÇEKMEYE BAŞLADIM'

Şut anlamında daha tehlikeli olmak isteidğini ve daha fazla şut çalışması yaptığına değinen Ekitike, "Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Eintracht Frankfurt'ta ilk 11'de forma giymeye başladım. O zamanlarda maçlarda çok fazla şut çekmiyordum. Biraz daha oyun kurmaya destek oluyordum. Sonrasında şut anlamında biraz daha tehlikeli olmaya karar verdim. Bu yüzden de daha fazla şut çekmeye başladım" dedi.

'YARIN ZORLU BİR MAÇ OLACAK'

Yarın zorlu bir maç olacağını söyleyen Hugo Ekitike, "Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig maçları farklıdır. Yarın zorlu bir maç olacak. Galatasaray'a karşı oynayacağız. Birbirimize adapte olmalıyız. Zaman içinde daha iyi olacağız" sözlerini kullandı.

23 yaşındaki Hugo Ekitike sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"İstediğim şey burada olmaktı, Şampiyonlar Ligi'nde olmaktı. Daha çok gol atmak istiyorum. PSG'de Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımda daha gençtim. Şu anda ise takıma başarıya ulaşma konusunda takıma daha fazla destek verebilirim. Yüzde yüzümü sahaya yansıtmak istiyorum. PSG'de dünyanın en iyi oyuncularıyla oynama fırsatı buldum. Şu anda Liverpool'dayım. Bu çok iyi bir şeydi. PSG'de öğrendiklerimle takımım için şimdi fark oluşturabilirim."