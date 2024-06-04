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Arnavutluk, EURO 2024'te ikinci kez yer alacak

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak Arnavutluk, turnuvada ikinci kez yer alacak. Arnavutluk Milli Takımı, elemelerde gösterdiği başarıyla grup lideri olarak şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Kadrosunda Türkiye'de oynayan tanıdık isimlerin bulunduğu Arnavutluk, sürpriz yapmayı hedefliyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Arnavutluk, organizasyonda ikinci kez yer alacak.

Dünya futbolunda son yıllarda yükselişe geçen ülkeler arasında yer alan Arnavutluk, EURO 2024'te sürpriz kovalayacak.

B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve İtalya ile mücadele edecek kırmızı-siyahlıların kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

EURO 2024 elemelerinde Polonya ve Çekya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele eden Arnavutluk, önemli bir başarıya imza atarak grubunu lider tamamladı.

Brezilyalı teknik adam Sylvinho yönetiminde gruplara deplasmanda Polonya mağlubiyetiyle başlayan Arnavutluk, daha sonra oynadığı 7 maçta ise yenilmedi.

Söz konusu süreçte 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan kırmızı-siyahlılar, 15 puanla grubunu lider tamamlayarak şampiyonaya 2. kez katılma hakkı kazandı. Arnavutluk, grubunda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekibin elemelerde aldığı sonuçlar şöyle:

Polonya-Arnavutluk: 1-0

Arnavutluk-Moldova: 2-0

Faroe Adaları-Arnavutluk: 1-3

Çekya-Arnavutluk: 1-1

Arnavutluk-Polonya: 2-0

Arnavutluk-Çekya: 3-0

Moldova-Arnavutluk: 1-1

Arnavutluk-Faroe Adaları: 0-0

Tanıdık isimler yer alacak

Arnavutluk Milli Takımı, kadrosunda Türkiye'de futbol oynayan isimleri de barındırıyor.

Inter'den Kristjan Asllani ve Fulham'da kiralık oynayan Chelsea oyuncusu Armando Broja takımın en değerli isimleri arasında yer alırken, gol yollarında Güney Kore'nin Gwangju ekibinde oynayan Jasir Asani elemelere dikkati çekmişti.

Bu oyuncuların yanı sıra Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, milli takımları adına turnuvada boy gösterecek.

Kadrosu

Arnavutluk Milli Takımı'nın geniş kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Etrit Berisha (Empoli), Thomas Strakosha (Brentford), Elhan Kastrati (Cittadella), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt), Berat Gjimshiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Ardian Ismajli (Empoli), Arlind Ajeti (Cluj), Naser Aliji (Voluntari), Mario Mitaj (Lokomotiv Moskova), Enea Mihaj (Famalicao), Marash Kumbulla (Sassuolo), Amir Abrashi (Grasshopper), Kristjan Asllani (Inter), Nedim Bajrami (Sassuolo), Medon Berisha (Lecce), Klaus Gjasula (Darmstadt), Qazim Laçi (Sparta Prag), Ernest Muçi (Beşiktaş), Ylber Ramadani (Lecce), Jasir Asani (Gwangju), Armando Broja (Fulham/Chelsea), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Rey Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Taulant Seferi (Baniyas)

Turnuva geçmişi

Arnavutluk Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonasına ikinci kez katılma hakkı elde etti.

Organizasyonda ilk kez 2016 yılında yer alan Arnavutluk, grubunu 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

Arnavutluk, söz konusu maçlarda 1 gol atarken, kalesinde 3 gol görmüştü.

Maç takvimi

Arnavutluk'un EURO 2024 B Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

15 Haziran:

22.00 İtalya-Arnavutluk

19 Haziran:

16.00 Hırvatistan-Arnavutluk

24 Haziran:

22.00 Arnavutluk-İspanya

Kaynak: AA / Spor

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