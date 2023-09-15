Arnavutköy'de Kırmızı Işık ve Yaya Geçidi İhlallerine Denetim
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışık ve yaya geçidi ihlallerine yönelik denetim yapıldı. Dron ile yapılan denetimde 40 araç sürücüsüne 39 bin TL cezai işlem uygulandı.
Arnavutköy'de 'kırmızı ışık ve yaya geçidi ihlalleri' denetimi yapıldı
Dron ile yapılan denetimde 40 sürücüye 39 bin TL cezai işlem uygulandı
İSTANBUL - Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışık ve yaya geçidi ihlalleri denetimi yapıldı. Dron ile yapılan denetimde 40 araç sürücüsüne 39 bin TL cezai işlem uygulandı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kırmızı ışık ve yaya geçidi ihlalleri konusunda denetim yapıldı. Dron ile yapılan denetimde 40 araç sürücüsüne 39 bin TL cezai işlem uygulandı.