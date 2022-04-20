Arminia Bielefeld, teknik direktör Kramer'in görevine son verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arminia Bielefeld, teknik direktör Kramer'in görevine son verdi

AA - Erbil Başay - Spor
 - Güncelleme:
Arminia Bielefeld, teknik direktör Kramer'in görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Arminia Bielefeld, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Arminia Bielefeld, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kramer ve yardımcı antrenör Ilia Gruev'in bugünden itibaren görevlerine son verildiği, bundan sonra teknik direktörlük görevini Marco Kostmann'ın üstleneceği aktarıldı.

Açıklamada Kostmann'ın yardımcılığını Stefan Kleineheismann, Sebastian Hille ve Michael Henke'nin yapacağı kaydedildi.

Arminia Bielefeld'in üst yöneticisi Samir Arabi, yoğun görüşmeler ve mevcut durumun ayrıntılı analizinden sonra bu durumda ligde kalmanın başarılacağına emin olmadıklarını belirterek, "Bundesliga'da kalmak için takıma bir ivme kazandırmak istiyoruz. Bu hepimizin hedefi." ifadelerini kullandı.

Arminia Bielefeld, ligde 26 puanla 17. sırada yer alıyor.

AA / Erbil Başay - Spor

Bundesliga, Arminia, Almanya, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title