Üye Girişi
Haberler

Armin Hodzic: Manisa FK'de Büyük Başarılar Elde Edeceğiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'ye kiralık olarak katılan Armin Hodzic, takım arkadaşlarıyla birlikte büyük başarılar yakalayacaklarına inandığını söyledi. Hodzic, imza töreninde heyecanını dile getirerek, takıma katkıda bulunmak için çok çalışacağını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin Atakaş Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Armin Hodzic, "Burada arkadaşlarımla büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Hodzic, kendisi için düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Manisa FK ailesine katıldığı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum. Burada takım arkadaşlarımla büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

24 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, İspanya'da Alcorcon, Portekiz'de Estoril ve Bosna Hersek'te Zeljeznicar formaları giydikten sonra Atakaş Hatayspor'a transfer olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Trendyol manisa Futbol Yaşam Spor

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olarak gösterilen yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye Güran kasten öldürmeye iştiraktan tutuklandı! Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı mı? Hediye Güran neden tutuklandı? Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Eylül en son deprem nerede oldu? Narin boğularak mı öldü, nasıl öldü? Narin Güran'ın katili amcası mı? Instagram çöktü mü? 17 Eylül Instagram'a neden girilmiyor, ne oldu? NARİN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu mu? Fenerbahçe- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı? FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? DERBİ MAÇ BİLETİ! 17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO)
title