Armanda Praxis Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda tur atladı

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Portekiz ekibi Ada de Sao Pedro do Sul'u 30-25 yenen Armanda Praxis Yalıkavakspor, tur atladı.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Portekiz ekibi Ada de Sao Pedro do Sul'u 30-25 yenen Armanda Praxis Yalıkavakspor, tur atladı.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 13-12 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Dün yapılan ilk maçı 27-23 kaybeden Armada Praxis Yalıkavakspor, ikinci maçta rakibine 5 sayı fark atarak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.