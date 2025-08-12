Armand Duplantis'tan Yeni Dünya Rekoru: 6,29 Metre

İsveçli atlet Armand Duplantis, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 metre atlayarak kendi dünya rekorunu geliştirdi. 25 yaşındaki sporcu, rekorunu 13. kez tazelemiş oldu.

İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun altın kategorisinde mücadele eden Duplantis, yeni bir rekora imza attı.

25 yaşındaki İsveçli atlet, ikinci denemesinde 6,29 metreyi geçmeyi başararak elinde bulundurduğu dünya rekorunu 13. kez geliştirmiş oldu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu, bir önceki rekorunu 15 Haziran'da Stockholm'deki Elmas Lig etabında, ilk denemesinde 6,28 metreyi geçmeyi başararak kırmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
