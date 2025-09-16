Armand Duplantis, Sırıkla Atlama Rekorlarıyla Tarihe Geçti

Üst üste kırdığı rekorlarla sırıkla atlamada rekabete kapalı bir dominasyon kuran İsveçli atlet Armand Duplantis, spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Bir aile dostunun küçük yaşta kendisine İtalyanca'da dünya anlamına gelen "Mondo" lakabını taktığı Duplantis, kazandığı Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarının yanı sıra üst üste kırdığı rekorlarla atletizm dünyasında farklı bir yer edindi.

Pistteki rahatlığı, sempatik tavırları, güçlü tekniğiyle son 5 yıldır sırıkla atlamada bileği bükülmeyen Duplantis, 1999 yılında sporcu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak ABD'nin Louisiana eyaletinde dünyaya geldi.

Babası ABD'li eski bir sırıkla atlamacı, annesi İsveçli eski heptatloncu ve voleybolcu olan Duplantis, iki ağabeyi Andreas ve Antoine gibi evlerinin bahçesinde sırıkla atlama yaparak büyüdü. Ailedeki sırıkla atlama sevgisini domino etkisine benzeten en küçük kardeş Johanna da profesyonel olarak bu sporu yapıyor.

Bubka ve Lavillenie dönemi 2020'de yerini Duplantis'e bıraktı

Ukraynalı efsane atlet Sergey Bubka, 17 rekorunun ilkini 1984 yılında 5,85 metre ile kırarken, Fransız Renaud Lavillenie, 2014 yılında 6,16 metre ile 6 yıl sürecek kendi dönemini başlattı.

8 Şubat 2020'de sporseverler, yeni bir isimle tanıştı. Polonya'nın Torun kentinde piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,17 metrelik dünya rekoruyla kendisine ait dönemin açılışını yaptı.

5 yılda 14 rekor kırdı

Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Duplantis, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dün 6,30 metrelik dünya rekoruyla üst üste üçüncü kez kürsünün zirvesine çıktı.

Duplantis, 1983 ile 1997 yılları arasında altı kez üst üste dünya şampiyonu olan Bubka'dan sonra üç kez bu başarıyı yakalayan ilk sporcu oldu.

Şubat 2020'den bu yana 6,17 metrelik dünya rekorunu 1 santimetre geliştirerek 14 kez rekor kıran Duplantis, 6,10 metrenin üzerindeki 47 atlayışın 35'ine imzasını attı.

İsveçli atlet, Melbourne 1956 Olimpiyatları'nda Bob Richards'ın ardından sırıkla atlamada olimpiyat şampiyonluğu ünvanını koruyan ilk isim oldu.

İsveç'in teklifini başta reddetti

2020 öncesi İsveç'in genç atletizm takımlarını çalıştıran Jonas Anshelm, Duplantis'in İsveç adına yarışmasında önemli rol oynadı.

Duplantis'in ağabeyi aracılığıyla babası Greg'e ulaşan Anshelm, İsveç için yarışma teklifine başta olumsuz yanıt aldı.

Aileyle iletişimi koparmayan Anshelm, Duplantis'in babasına milli takımda antrenörlük görevi teklif ederek yıldız sporcunun İsveç adına yarışmasının önünü açtı.

Her santimetre bir servet

Çıtayı her seferinde 1 santimetre yukarı çeken Duplantis, sportif başarının yanı sıra para ödülü ve rekor bonuslarının da sahibi oluyor.

Atletizmin çatı kuruluşu World Athletics ve sponsorlar, dünya şampiyonalarında kırılan rekorlar için 100 bin, salon şampiyonalarında ise 50 bin dolar rekor bonusu veriyor. Bu rakam Elmas Lig'de kırılan rekorlarda da yine 50 bin dolar.

İsveçli atlet, Tokyo'da dün 6,30 metrelik atlayışının ardından altın madalya için 70 bin, dünya rekoru bonusu olarak da 100 bin dolar ödül kazandı.

Jamaikalı efsane sprinter Usain Bolt'un erkekler 100 metrede 3, 200 metrede 2 kez dünya rekoru kırdığı düşünülürse, Duplantis'i ulaşması beklenen 6,40 metre için 10 rekor daha bekliyor.

