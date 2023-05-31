Arman Talay Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)-

Merhum spor yazarı Arman Talay'ı vefatının 25'inci yılında anmak için düzenlenen ödül töreni Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı.

1998 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Ankara Şubesi eski başkanlarından gazeteci Arman Talay anısına geleneksel olarak düzenlenen ödül törenine spor, siyaset, iş dünyası ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı, Talay'ın gazeteciliğinin yanı sıra sevgiyi de miras bıraktığını ifade ederek, "Sevgiyi çevresine yayabilen nadir insanlardan biriydi. Kendisini anarken duygulanmamak elde değil. Rüzgarlı Sokak'ta başlayan çalışma hayatından onu sonsuzluğa uğurladığımız güne kadar dostu, arkadaşı, kardeşi olmaktan büyük mutluluk duydum" dedi.

"OLİMPİYAT ALTIN MADALYASI İLE BU İŞİ SONLANDIRMAK İSTİYORUM"

Törende Arman Talay Spor Ödülü'ne layık görülen Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti.

2005'ten bu yana her zaman İstiklal Marşı'nı Avrupa ve Dünya şampiyonalarında söyletmeyi başardığını kaydeden Kayaalp, "Eğer bir yetenek varsa sonuna kadar kullanmak en büyük amacım ve hedefim. Bu doğrultuda çok emek harcadım, çok çalıştım. Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok madalya elde ettim. Dünyanın en çok madalya kazanan sporcusu oldum. Son 1 yılım ve büyük şampiyonalar olacak. Bu şampiyonalarda yine başarı kazanıp bu işi bırakmak istiyorum. Alamadığım tek altın madalya olan olimpiyat altın madalyasını alarak bu işi sonlandırmak istiyorum" diye konuştu.

"ÖDÜLLER BİZİ MOTİVE EDİYOR"

Ödüle layık görülen Taha Akgül ise, Arman Talay gibi değerli bir ismin anıldığı bu törende ödül almak çok büyük gurur verdiğini belirterek, "Bu ödüller bizi motive ediyor. İnşallah dünya şampiyonamız var, var gücümüzle tekrar dünya şampiyonu olmak için mücadele edeceğiz. Sizlerin de dualarınızı bekliyoruz, tekrar teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

TÖRENDE ÖDÜL ALAN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE

Törende; Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Milli güreşçi Taha Akgül, Milli güreşçi Yasemin Adar, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Eski sporcu Nazar Hançer, Türkiye Atletizm Federasyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Kurthan Fişek, Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Binnur Kaya, Eski spor spikeri Tansu Polatkan'a ödülleri takdim edildi. Törende ayrıca, Halkbank Erkek Voleybol Takımı ve Ziraatbankkart Erkek Voleybol Takımı, Türk Telekom Basketbol Takımı, FOMGET Kadın Futbol Takımı ile 6 Şubat depreminde Adıyaman'da vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 24 voleybolcu anısına Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Sarı Melekler Takımı adına ödüller verildi.

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