Arman Talay'ı Anma Töreninde Sporcular Ödüllendirildi

Merhum spor yazarı Arman Talay'ı vefatının 25'inci yılında anmak için düzenlenen ödül töreni Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı.

1998 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Ankara Şubesi eski başkanlarından gazeteci Arman Talay anısına geleneksel olarak düzenlenen ödül törenine spor, siyaset, iş dünyası ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı, Talay'ın gazeteciliğinin yanı sıra sevgiyi de miras bıraktığını ifade ederek, "Sevgiyi çevresine yayabilen nadir insanlardan biriydi. Kendisini anarken duygulanmamak elde değil. Rüzgarlı Sokak'ta başlayan çalışma hayatından onu sonsuzluğa uğurladığımız güne kadar dostu, arkadaşı, kardeşi olmaktan büyük mutluluk duydum" dedi.

Törende; Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Milli güreşçi Taha Akgül, Milli güreşçi Yasemin Adar, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Eski sporcu Nazar Hançer, Türkiye Atletizm Federasyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Kurthan Fişek, Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Binnur Kaya, Eski spor spikeri Tansu Polatkan'a ödülleri takdim edildi. Törende ayrıca, Halkbank Erkek Voleybol Takımı ve Ziraatbankkart Erkek Voleybol Takımı, Türk Telekom Basketbol Takımı, FOMGET Kadın Futbol Takımı ile 6 Şubat depreminde Adıyaman'da vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 24 voleybolcu anısına Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Sarı Melekler Takımı adına ödüller verildi.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023