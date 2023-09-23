Armada Praxis Yalıkavakspor, Portekiz ekibi Ada de Sao Pedro do Sul'e mağlup oldu
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, Portekiz ekibi Ada de Sao Pedro do Sul'e 27-23 yenildi. İlk yarıyı 14-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, rövanş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, konuk ettiği Portekiz ekibi Ada de Sao Pedro do Sul'e 27-23 yenildi.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-13 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş maçı ise yarın yine aynı salonda saat 17.00'de oynanacak.
Kaynak: AA / Spor