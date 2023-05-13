Üye Girişi
Haberi Paylaş
Armada Praxis Yalıkavakspor Kadınlar Türkiye Kupası'nın Şampiyonu Oldu

Armada Praxis Yalıkavakspor Kadınlar Türkiye Kupası'nın Şampiyonu Oldu

Spor Haberleri

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyesi'ni 33-31 mağlup eden Armada Praxis Yalıkavakspor şampiyon oldu.

SALON: Bolu Karaçayır

HAKEMLER: Murat Çelik, Cengiz Ömer

KASTAMONU BELEDİYESİ: Yaren Berfe Göker, Merve Durdu - Samara da Silva Vieira (7), Kübra Sarıkaya (1), Serpil İskenderoğlu (6), Nurceren Akgün Göktepe (3), Neslihan Çalışkan (5), Mouna Chebbah (2), Betül Yılmaz (3), Ceren Demirçelen (3), Majda Mehmedovic (1), Emine Gökdemir

YALIKAVAK SPOR: Esma Adnar (1), Ceyhan Coşkunsu - Zehra Oğuz, Isabelle Jongenelen (2), Nika Matavs (4), Buket Mutlu (1), Valeriia Baranik (4), Esin Sağdıç (5), Burcu Yavaş, Diğdem Hoşgör (6), Ümmügülsüm Bedel (5), Hatice Güler, Kübra Yılmaz (4), Tuana Akman (1)

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyesi'ni 33-31 mağlup eden Armada Praxis Yalıkavakspor şampiyon oldu.  HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavak Spor karşı karşıya geldi. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Kastamonu Belediyesi'nin 15-13 üstünlüğü ile sona erdi. Başa baş devam eden mücadelede rakibini 33-31 mağlup eden Yalıkavak Spor, tarihinde ilk kez Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Yalıkavak Spor'dan Nika Matavs oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon Yalıkavak Spor oyuncularına madalya ve kupayı Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Türkiye Hemtbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kastamonu Belediyesi Türkiye Kupası Sigorta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title