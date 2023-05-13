Armada Praxis Yalıkavakspor Kadınlar Türkiye Kupası'nın Şampiyonu Oldu
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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyesi'ni 33-31 mağlup eden Armada Praxis Yalıkavakspor şampiyon oldu.
SALON: Bolu KaraçayırHAKEMLER: Murat Çelik, Cengiz ÖmerKASTAMONU BELEDİYESİ: Yaren Berfe Göker, Merve Durdu - Samara da Silva Vieira (7), Kübra Sarıkaya (1), Serpil İskenderoğlu (6), Nurceren Akgün Göktepe (3), Neslihan Çalışkan (5), Mouna Chebbah (2), Betül Yılmaz (3), Ceren Demirçelen (3), Majda Mehmedovic (1), Emine GökdemirYALIKAVAK SPOR: Esma Adnar (1), Ceyhan Coşkunsu - Zehra Oğuz, Isabelle Jongenelen (2), Nika Matavs (4), Buket Mutlu (1), Valeriia Baranik (4), Esin Sağdıç (5), Burcu Yavaş, Diğdem Hoşgör (6), Ümmügülsüm Bedel (5), Hatice Güler, Kübra Yılmaz (4), Tuana Akman (1)HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyesi'ni 33-31 mağlup eden Armada Praxis Yalıkavakspor şampiyon oldu. HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavak Spor karşı karşıya geldi. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Kastamonu Belediyesi'nin 15-13 üstünlüğü ile sona erdi. Başa baş devam eden mücadelede rakibini 33-31 mağlup eden Yalıkavak Spor, tarihinde ilk kez Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Yalıkavak Spor'dan Nika Matavs oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon Yalıkavak Spor oyuncularına madalya ve kupayı Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Türkiye Hemtbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor